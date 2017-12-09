Скандал, которого не было: долгожданный балет "Нуреев" в Большом

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Анна Кочарова. Большой театр представляет главную премьеру этого сезона — балет "Нуреев", который планировали выпустить еще летом. Тогда отмена спектакля стала главной сенсацией закрывавшегося сезона 2016-2017 года.

Над амбициозной и масштабной постановкой работали режиссер Кирилл Серебренников, композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов. Однако накануне генерального прогона Владимир Урин — гендиректор Большого — отменил премьеру: по его словам, спектакль просто не был готов.

Впрочем, сразу же поползли слухи: якобы постановка о жизни великого Рудольфа Нуреева слишком откровенна, фотографии полностью обнаженного танцовщика проецируются на весь задник сцены, есть кордебалет трансвеститов и любовные мужские дуэты. Моментально были озвучены и предположения, что в ситуацию лично вмешался министр культуры Владимир Мединский.

После отмены летней премьеры театр обещал показать "Нуреева" в мае 2018-го. Однако, несмотря на дело "Седьмой студии" и домашний арест Кирилла Серебренникова, а также невзирая на большую загрузку артистов (в ноябре театр выпустил еще одну балетную премьеру — "Ромео и Джульетту"), спектакль выпустили — и сделали это даже раньше, чем планировалось.

По словам артистов, еще летом постановка "была собрана", то есть оставалось довести до совершенства только технические моменты, отрепетировать хореографию. Что и было сделано.

Перед премьерой журналисты атаковали Владимира Урина и солистов, задействованных в спектакле, вопросами: а не вносились ли какие-то коррективы за прошедшие месяцы? Как бы подтекстом звучало то, что, возможно, постановку все же "причесали". Но ответы, которые, кажется, кого-то могли разочаровать, были однотипными: нет, принципиально ничего не переделывали, доработки касались исключительно хореографии.

Теперь, когда балет уже показали первым зрителям и на премьерные спектакли распроданы билеты, можно констатировать: "Нуреев" получился очень искренним, правдивым и корректным.

А те зрители, которые хоть что-то читали о великом танцовщике (а о нем написано много и подробно), и вовсе скажут, что создатели спектакля сгладили его непростой характер.

© AP Photo Эрик Брун и Рудольф Нуреев в международном аэропорту в Нью-Йорке © AP Photo Эрик Брун и Рудольф Нуреев в международном аэропорту в Нью-Йорке

Нуреева по праву называют великим танцовщиком, и поклонники этого вида искусства знают, что он был еще и выдающимся хореографом, потрясающим на сцене и, говорят, невыносимым в жизни — очень вспыльчивый, чрезмерно эмоциональный и требовательный к себе и другим. Танцовщик любил роскошь и в то же время проводил время в злачных местах. Он мог быть ласков с партнершами на сцене, но совершенно не сдержан в эмоциях в ходе репетиций. Противоречивый, однако — безусловно — великий. Единственное, что действительно интересовало его, — это танец.

Задумывая балет о жизни Нуреева, его авторы начинали создавать совершенно необычный спектакль — по сути, биографический.

За два с небольшим часа они рассказывают и о его побеге во время гастролей в Париже, и о причинах такого решения: "прыжок в свободу" — так этот шаг тогда окрестили западные журналисты. Вспоминают его выдающиеся работы на сцене, рассказывают о бурной жизни вне театра, о его душевных привязанностях и земных пристрастиях, о смертельной болезни и угасании.

Столь масштабный замысел воплощен посредством самых разных и не традиционных для балета средств. Представление начинается с аукциона, на котором личные вещи, предметы и картины из особняков Нуреева постепенно распродаются.

Неподготовленные зрители будут удивлены: в этом спектакле есть драматическая роль, она поручена актеру Игорю Вернику (в первом составе). Он играет ведущего аукциона, ему же отданы и все текстовые эпизоды спектакля, которых здесь немало: рассказ о событиях из жизни Нуреева и воспоминания о нем его близких.

Авторы балета сделали замечательный ход. Они попросили людей, знакомых с танцовщиком лично, как бы написать ему письма, которые будут датированы 2017 годом.

Эти тексты оказываются очень трогательными и пронзительными. В спектакле появляются и солирующие певцы, и хор. Большие снимки знаменитой серии портретов работы Ричарда Аведона проецируются на задник сцены.

Все эти решения могли бы стать банальным нагромождением эффектных сцен с красивыми костюмами, если бы не главное. В этом спектакле есть уважение и преклонение перед гением Нуреева. И в преддверии 80-летия со дня его рождения, которое балетный мир будет отмечать в 2018 году, эта работа Большого театра стала настоящим посвящением выдающемуся танцовщику.