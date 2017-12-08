"Ладья. Зимняя сказка-2017" покажет лучшие промыслы Подмосковья

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Подмосковье представит свои лучшие народные художественные промыслы на выставке "Ладья. Зимняя сказка-2017", которая пройдет 13-17 декабря в московском "Экспоцентре", сообщила пресс-служба Минкультуры Московской области.

"На выставке "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2017-2017" будут представлены павловопосадские платки и шали, богородская игрушка, сергиево-посадская игрушка, куклы в костюмах народов России, гжельская керамика, изделия хотьковского промысла резьбы по кости, токарная деревянная игрушка", — сообщила пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Всего в выставке примут участие более полутора тысяч организаций напродных промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 45 регионов России. Представители Московской области проведут мастер-классы в "Городе мастеров". Для юных посетителей будут организованы уроки по изготовлению глиняных игрушек, кукол, росписи по дереву, плетению из соломки и многому другому.

"В наше время прорывных IT-технологий, визуализации в формате HD и клипового сознания общества возрождение и развитие народных художественных промыслов — это не только актуальный запрос общества, но и важная государственная задача", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Министр напомнила, что в области действуют меры государственной поддержки народных художественных промыслов в рамках госпрограмм "Культура Подмосковья" и "Предпринимательство Подмосковья", которые позволили сохранить и развить 20 народных промыслов.