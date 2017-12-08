В Москве к фестивалю откроют торговые и ресторанные шале

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 320 торговых и ресторанных шале откроют к фестивалю "Путешествие в Рождество", монтаж домиков и павильонов завершится до 19 декабря — за три дня до начала фестиваля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"К фестивалю "Путешествие в Рождество" в Москве откроют более 320 торговых и ресторанных шале. Большую часть из них уже начали собирать на 79 фестивальных площадках. Шале будут представлены в нескольких видах, включая французские павильоны, уже знакомые москвичам деревянные домики, деревянные шале нового дизайна (их можно будет увидеть на Садовом кольце), а также стеклянные соты и оранжереи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Манежной площади установят прозрачные шале, напоминающие пчелиные соты. Часть ячеек займут рестораны и кафе, в которых посетители смогут попробовать блюда европейской кухни. В остальных расположатся актеры спектакля "Двенадцать месяцев", там же будут находиться декорации. Помимо Манежной площади, шале в виде сот установят на Кузнецком Мосту со стороны ЦУМа. Резные павильоны на площади Революции будут выполнены в стиле работ знаменитого архитектора и реставратора памятников древнерусского зодчества Петра Барановского.

На Профсоюзной улице появится площадка, выполненная в стиле традиционной архитектуры ярмарок и выставок конца XIX — XX века. Там откроют несколько десятков павильонов в стиле французских выставок этого периода. В их числе — ресторан с часами-башней на крыше и крытая жаровня в форме ротонды, где будут готовить горячие блюда. Все шале будут черного цвета с патинированием, их украсят декоративными арками из кованого металла. На остальных площадках шале будут напоминать деревянные загородные дома с треугольной крышей, которые будут украшены живым лапником и елочными игрушками.

Как сообщили порталу в пресс-службе "Московские ярмарки", ассортимент продукции, которую можно будет приобрести в павильонах фестиваля "Путешествие в Рождество", определится в ближайшее время, после обработки заявок на право торговать в павильонах. Всего c начала заявочной кампании поступили 730 предложений от предпринимателей из 20 регионов России.

Добавляется, что фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в пятый раз, в этом году он будет посвящен театру. Площадки будут работать с 22 декабря по 14 января. Главные мероприятия пройдут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, на Рождественке, Новом Арбате, Арбате и в Камергерском переулке, на Тверском и Гоголевском бульварах, в Климентовском переулке и Новопушкинском сквере. Впервые фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.