В Москве к фестивалю откроют торговые и ресторанные шале

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 320 торговых и ресторанных шале откроют к фестивалю "Путешествие в Рождество", монтаж домиков и павильонов завершится до 19 декабря — за три дня до начала фестиваля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на Манежной площади установят прозрачные шале, напоминающие пчелиные соты. Часть ячеек займут рестораны и кафе, в которых посетители смогут попробовать блюда европейской кухни. В остальных расположатся актеры спектакля "Двенадцать месяцев", там же будут находиться декорации. Помимо Манежной площади, шале в виде сот установят на Кузнецком Мосту со стороны ЦУМа. Резные павильоны на площади Революции будут выполнены в стиле работ знаменитого архитектора и реставратора памятников древнерусского зодчества Петра Барановского.
Как сообщили порталу в пресс-службе "Московские ярмарки", ассортимент продукции, которую можно будет приобрести в павильонах фестиваля "Путешествие в Рождество", определится в ближайшее время, после обработки заявок на право торговать в павильонах. Всего c начала заявочной кампании поступили 730 предложений от предпринимателей из 20 регионов России.
Добавляется, что фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в пятый раз, в этом году он будет посвящен театру. Площадки будут работать с 22 декабря по 14 января. Главные мероприятия пройдут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, на Рождественке, Новом Арбате, Арбате и в Камергерском переулке, на Тверском и Гоголевском бульварах, в Климентовском переулке и Новопушкинском сквере. Впервые фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.