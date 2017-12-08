СМИ назвали место захоронения Джонни Холлидея

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Французскую рок-звезду Джонни Холлидея похоронят в понедельник на острове Сен-Бартелеми — заморском сообществе Франции в составе Антильских островов, поклонники певца не согласны с этим решением, сообщает телеканал BFMTV.
Джонни Холлидей скончался в среду в возрасте 74 лет от рака легких в своем доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.
Тропический остров от метрополии отделяют более 6,5 тысячи километров. "Я бы хотел, чтобы он (Холлидей) был ближе к нам, чтобы можно было приходить на его могилу", — заявил один из поклонников звезды телеканалу.
На форуме, посвященном музыканту, в связи с сообщениями о месте его похорон была открыта специальная дискуссия Non! Pas à St Barth (Нет! Не на Сент-Барте), название которой говорит само за себя.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что в субботу, 9 декабря, в Париже состоится "народное памятное мероприятие" в честь Холлидея. Согласно тексту коммюнике, похоронная процессия начнется у Триумфальной арки, проследует по Елисейским полям к площади Согласия (Конкорд) и завершится молебном в церкви Мадлен.
Ожидается, что в ходе памятной церемонии выступит президент Франции Эммануэль Макрон. В мероприятии также примет участие его жена Брижит.
Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.
Джонни Холлидей родился 15 июня 1943 года в Париже. Настоящее имя певца Жан Филипп Лео Смет. На фото: выступление в Париже в 1982 году.
Свой сценический псевдоним артист позаимствовал у мужа двоюродной сестры, который выступал под именем Ли Холлидей. Он был лучшим другом молодого Жана Филиппа. На фото: Джонни Холлидей с невестой Аделин Блондьё на Каннском фестивале в 1990 году.
Дебют на сцене артиста также состоялся благодаря трио Les Halliday's, в котором помимо Ли Холлидея играли кузины будущей звезды Деста и Менэн. На фото: Джонни Холлидей с женой Аделин Блондьё приехали на свадьбу друзей в город Карпантра, 1994 год.
Свой первый контракт Джонни Холлидей подписал в 1960 году, тогда же был записан и его первый альбом. На фото: Джонни Холлидей с женой Летицией перед премьерой фильма "Месть", в котором рок-музыкант сыграл главную роль, 2009 год.
За свою музыкальную карьеру Джонни Холлидей продал около 100 миллионов дисков, 18 альбомов музыканта стали платиновыми. На фото: Джонни Холлидей играет для сослуживцев в немецком городе Оффенбург после возвращения из медового месяца.
Джонни Холлидей отыграл более 400 турне, на которых присутствовали более 15 миллионов зрителей. На фото: музыкант отдыхает во время репетиции в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
Последний альбом музыканта Jamais seul ("Никогда не одинок") вышел в 2011 году. Альбом занимал первое место во французских чартах в течение двух недель. На фото: репетиция в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
На вручении 31-й ежегодной французской музыкальной премии Victoires de la musique Джонни Холлидей получил награду за лучший альбом.
В 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил музыканту орден Почетного легиона. На фото: Джонни Холлидей с золотым диском музыкальной студии Phonogram, 1982 год.
Музыкант активно снимался в кино. На его счету почти 40 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Ограбление по-французски", "Человек с поезда", "Чудовище". На фото: юбилейный концерт Джонни на стадионе Парк де Пранс в 2003 году.
Джонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.
В марте 2017 года французский рок-исполнитель заявил, что проходит лечение от рака. СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта. Джонни Холлидей умер 6 декабря в своем доме в Марн-ла-Кокетт. На фото: выступление Джонни Холлидея в Париже, 1971 год.