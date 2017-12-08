СМИ назвали место захоронения Джонни Холлидея

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Французскую рок-звезду Джонни Холлидея похоронят в понедельник на острове Сен-Бартелеми — заморском сообществе Франции в составе Антильских островов, поклонники певца не согласны с этим решением, сообщает телеканал BFMTV.

Джонни Холлидей скончался в среду в возрасте 74 лет от рака легких в своем доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Тропический остров от метрополии отделяют более 6,5 тысячи километров. "Я бы хотел, чтобы он (Холлидей) был ближе к нам, чтобы можно было приходить на его могилу", — заявил один из поклонников звезды телеканалу.

На форуме, посвященном музыканту, в связи с сообщениями о месте его похорон была открыта специальная дискуссия Non! Pas à St Barth (Нет! Не на Сент-Барте), название которой говорит само за себя.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что в субботу, 9 декабря, в Париже состоится "народное памятное мероприятие" в честь Холлидея. Согласно тексту коммюнике, похоронная процессия начнется у Триумфальной арки, проследует по Елисейским полям к площади Согласия (Конкорд) и завершится молебном в церкви Мадлен.

Ожидается, что в ходе памятной церемонии выступит президент Франции Эммануэль Макрон. В мероприятии также примет участие его жена Брижит.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.