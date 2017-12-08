Театр имени Маяковского представляет свою версию пьесы Шоу "Пигмалион"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Известный российский режиссер Леонид Хейфец вместе со своим постоянным соавтором — художником Владимиром Арефьевым в пятницу представит на основной сцене театра имени Маяковского в Москве постановку знаменитой пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион", сообщили в пресс-службе театра.

"Пигмалион" — пьеса, рассказывающая о чудесном превращении бедной продавщицы цветов Элизы Дулитл в прекрасную светскую даму благодаря таланту и стараниям профессора фонетики Генри Хиггинса. В ее основе лежит античный миф о прекрасной Галатее, которую скульптор Пигмалион создал из груды камней.

О серьезных вещах

"Кажется, впервые с пьесой Шоу я познакомился в девять лет, и потом она всегда шла со мной по жизни — то в театральных спектаклях, то в мюзиклах и фильмах с участием звезд. Она была рядом, но жила сама по себе, я за нее никогда не брался. Но вот когда недавно я вновь перечитал это произведение, то поразился тому, насколько она современна, насколько глубоко и серьезно понимание автором, прежде всего, человека, человеческого достоинства, борьбы за достоинство", — сказал Хейфец накануне премьеры.

По словам режиссера, он не воспринимает Шоу как драматурга легкого жанра. И сам автор никогда не называл пьесу "Пигмалион" комедией. Этим жанром пьесу наградили первыми в России, где было много различных антреприз, рассчитанных именно на такую реакцию зрителей.

"На самом деле эта пьеса говорит о серьезных вещах. О человеческом достоинстве, о понимании того, что есть внешняя жизнь, которая кажется ослепительной и прекрасной, а на самом деле за этим пустота. Что люди, которые изумительно изъясняются на английском, французском, могут оказаться мерзавцами, а у тех, кто не умеет грамотно говорить, оказываются такие душевные качества, что век не найдешь…" — добавил Хейфец.

Секреты фонетики

Хейфец рассказал, что в процессе создания спектакля специально приглашали профессора ГИТИС Ирину Промтову, которая работала с исполнительницей Элизы над языком. И этот говор — не выдумка, а язык определенного социального слоя людей.

Интересно, что в институте, который занимается фонетикой — той самой профессией Хиггинса, дали эту знаменитую фразу "Какая сегодня хорошая погода", как тест. Эта фраза — не выдуманная, а опирающаяся на научный эксперимент. И, как рассказал Хейфец, они узнали все эти научные фонетические тонкости благодаря особой жажде познания Игоря Костолевского, который играет роль профессора Хиггинса.

Также в спектакле заняты Анатолий Лабоцкий, Ольга Прокофьева, Людмила Иванилова, Александра Ровенских, в роли Элизы Дулитл выступила молодая актриса Наталья Палагушкина.