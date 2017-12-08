В Александринском театре французский режиссер поставил пьесу "Крум"

МОСКВА, 8 дек — РИА новости. Премьера спектакля "Крум" французского режиссера Жана Беллорини по пьесе израильского поэта и драматурга Ханоха Левина состоится в пятницу, 8 декабря, на Новой сцене Александринского театра Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Эта премьера — результат международного сотрудничества "Александринки" и ассоциации "L'Art des Nations" (Франция), которую возглавляет известный французский театральный деятель Патрик Сомье.

Жан Беллорини — художественный руководитель Национального драматического центра и Театра Жерара Филиппа в Сен-Дени. В его творческой биографии — спектакль "Карамазовы" по роману Достоевского для Авиньонского фестиваля и опера Кавалли "Эрисмена" для музыкального фестиваля в Экс-ан-Провансе.

Для своей первой работы в России Беллорини выбрал "Крум" Левина, пьесу с "двумя свадьбами и двумя похоронами", историю мужчины средних лет, который возвращается на родину к матери как блудный сын, где по-прежнему живет его возлюбленная и друзья, и для которого жизнь как сон.

"Мне кажется, что пьеса Ханоха Левина "Крум" абсолютно универсальна, она вне времени и находит отклик в любой культуре, что российской, что французской, любой другой. Краткость и емкость языка, фрагментарность структуры, драматургия, строй письма, мне казалось, что все это может компенсировать тот факт, что я не говорю по-русски", — сказал Беллорини накануне российской премьеры.

По словам режиссера, он хотел найти историю, которую можно было бы рассказать, которая была бы притчей, простой, но и глубокой.

"Этот текст я воспринимаю сейчас, в 2017-м, как сюжет о нашем уделе человеческом, о трудностях подняться над рутиной. О противоречии и конфликте между нашим желанием уехать, сбежать, вырваться в какие-то другие пределы, за границу или за границы, и необходимость оставаться там, откуда мы вышли, о разрыве между этими двумя стремлениями. Сегодня мне важно об этом говорить", — считает Беллорини.

В спектакле заняты Мария Кузнецова, Дмитрий Лысенков, Владимир Лисицкий, Виталий Коваленко и другие.