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Культура

Пейзаж с яичницей и картина из грязи: самые необычные арт-инстаграмы

08:0008.12.2017
(обновлено: 09:34 08.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПосетители фотографируют картину художника Рафаэля Санти Портрет беременной женщины Донна Гравида в музее Палаццо Питти во ФлоренцииПосетители фотографируют картину художника Рафаэля Санти Портрет беременной женщины Донна Гравида в музее Палаццо Питти во Флоренции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Граффити на стенах домов, картины из предметов посуды и живопись в подземке. Искусство окружает людей повсюду, и многие художники находят вдохновение самым неожиданным образом. Зачастую результаты своего творчества профессионалы и любители выкладывают в соцсетях, где эти работы становятся доступны тысячам пользователей.

В Международный день художника РИА Новости публикует подборку самых интересных и неожиданных инстаграм-аккаунтов, связанных с искусством.

В современном мире грань между художником и любителем уже не так четко определена, считает куратор, критик и совладелец одной из лондонских галерей Ганс Ульрих Обрист. Соцсети позволяют многим пользователям самим чувствовать себя художниками и творцами. Обрист тоже не остается в стороне: он ведет популярную страничку в сети, на которую подписано более 200 тысяч пользователей. Куратор публикует написанные от руки изречения и рисунки известных художников. Помимо этого, в соцсетях, по словам Обриста, он находит новые таланты.

Philippe Parreno & Ian Cheng & Rachel Rose EXQUISITE CORPSE 98 #philippeparreno #iancheng #rachelrose

Публикация от Hans Ulrich Obrist (@hansulrichobrist)

 

Сегодня произведения искусства создаются порой самым неожиданным образом. Британский фотограф Мэтт Крэбтри черпает идеи в лондонской подземке. Он снимает пассажиров так, что фотографии напоминают картины в духе Ренессанса. Художник так и назвал свой инстаграм — 16 Century Tube Passengers. В своих интервью Крэтби рассказывает, что в вагонах метро очень удачное освещение. К тому же люди — задумчивые и несколько отрешенные, часто сидят в такой позе, будто читают молитвы. Серия его работ насчитывает уже несколько сотен снимков, и недавно фотограф выпустил книгу.

 

Произведением искусства может стать любая плоскость или предмет, сфотографированные с необычного ракурса. Такого принципа, видимо, придерживается графический дизайнер из Италии Франко Ронкорони. Благодаря особому видению, на его снимках обычные здания превращаются в совершенно фантастические конструкции. Впрочем, внимание привлекают не только сложные, но и самые простые и обыденные предметы — например колесо автобуса или крыло самолета.

compulsory.

Публикация от Franco Roncoroni (@914k)

 

Креативный директор рекламного агентства американец Брок Дэвис создает свои картины, соединяя красивые пейзажи и продукты питания. Свои коллажи Дэвис публикует только в сети — инстаграм стал для него главной выставочной "площадкой". Судя по всему, у американца есть и свой круг поклонников: на его страничку подписаны почти 200 тысяч человек.

deviled egg with water lilies — painting on my iphone photos with the #applepencil

Публикация от Brock Davis (@brockdavis)

 

Еда вдохновляет и художника Олафа Бренинга, который создает ироничные портреты из продуктов и самых неожиданных материалов. Смешные лица он видит в тарелке супа, на пенке капучино или же в рисунке деревянного спила.

mrs selfishgene

Публикация от Olaf Breuning (@olafbreuning)

 

Известные произведения искусства могут стать прообразами для новых работ. Фотограф Фредди Фабрис сделал серию снимков с сотрудниками автосервиса, на которых воспроизвел композиции известных полотен Ренессанса.

Renaissance Series at AAF in London

Публикация от Freddy Fabris (@freddyfabrisphoto)

 

В качестве "холста" для произведения искусства авторы сегодня используют любые плоскости. Художник-самоучка Никита Голубев виртуозно создает свои работы на покрытых грязью машинах. Этот вид "живописи" Никита называет Dirty Art. Работа, по словам мастера, требует большой точности: ведь, стерев нужную грязь, обратно ее уже не вернуть. По словам автора, владельцы машин, на которых появились изображения, относятся к этому с большим энтузиазмом. Фотографии работ автор выкладывает на своих страницах в соцсетях.

 

Свои аккунты в инстаграм ведут, конечно же, и профессиональные художники. Один из самых популярных — 1,8 миллиона подписчиков — у знаменитого Бэнкси. Здесь он выкладывает не только фотографии собственных работ (уникальный шанс увидеть все его творения), но и произведения других современных художников. 

Публикация от Banksy (@banksy)

 

Без соцсетей сегодня не работает ни один академический музей. Современный способ общения позволяет музейщикам привлекать новых посетителей в свои залы и рассказывать о коллекциях за пределами традиционного музейного пространства. Настоящий лидер в этом деле — Метрополитен-музей в Нью-Йорке, у которого более двух миллионов подписчиков. На снимках не только произведения искусства, но и музейные будни.

 

Соцсети открывают возможности для создания новых виртуальных музеев. Один из таких проектов — собрание кадров, на которых герои картин как будто делают селфи.

📱 By Albertina Museum @albertina_museum #museumofselfies

Публикация от Museum Of Selfies 📱 (@museumofselfies)

 

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