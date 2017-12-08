Пейзаж с яичницей и картина из грязи: самые необычные арт-инстаграмы

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Граффити на стенах домов, картины из предметов посуды и живопись в подземке. Искусство окружает людей повсюду, и многие художники находят вдохновение самым неожиданным образом. Зачастую результаты своего творчества профессионалы и любители выкладывают в соцсетях, где эти работы становятся доступны тысячам пользователей.
В Международный день художника РИА Новости публикует подборку самых интересных и неожиданных инстаграм-аккаунтов, связанных с искусством.
В современном мире грань между художником и любителем уже не так четко определена, считает куратор, критик и совладелец одной из лондонских галерей Ганс Ульрих Обрист. Соцсети позволяют многим пользователям самим чувствовать себя художниками и творцами. Обрист тоже не остается в стороне: он ведет популярную страничку в сети, на которую подписано более 200 тысяч пользователей. Куратор публикует написанные от руки изречения и рисунки известных художников. Помимо этого, в соцсетях, по словам Обриста, он находит новые таланты.
Сегодня произведения искусства создаются порой самым неожиданным образом. Британский фотограф Мэтт Крэбтри черпает идеи в лондонской подземке. Он снимает пассажиров так, что фотографии напоминают картины в духе Ренессанса. Художник так и назвал свой инстаграм — 16 Century Tube Passengers. В своих интервью Крэтби рассказывает, что в вагонах метро очень удачное освещение. К тому же люди — задумчивые и несколько отрешенные, часто сидят в такой позе, будто читают молитвы. Серия его работ насчитывает уже несколько сотен снимков, и недавно фотограф выпустил книгу.
16th Century Tube Passengers no.116 (personal project of creating 16th-century-like portraits of commuters. All taken on my phone, retouched on my phone then sent from my my phone, all whilst on the underground journey). See the rest at http://www.matt-crabtree.com #streetphotography #londonart #selfpublish #photography #portrait #selfpublishbehappy #lensculture #portraitphotography #london BUY BOOK HERE 👇 @clicktobuybook
Произведением искусства может стать любая плоскость или предмет, сфотографированные с необычного ракурса. Такого принципа, видимо, придерживается графический дизайнер из Италии Франко Ронкорони. Благодаря особому видению, на его снимках обычные здания превращаются в совершенно фантастические конструкции. Впрочем, внимание привлекают не только сложные, но и самые простые и обыденные предметы — например колесо автобуса или крыло самолета.
Креативный директор рекламного агентства американец Брок Дэвис создает свои картины, соединяя красивые пейзажи и продукты питания. Свои коллажи Дэвис публикует только в сети — инстаграм стал для него главной выставочной "площадкой". Судя по всему, у американца есть и свой круг поклонников: на его страничку подписаны почти 200 тысяч человек.
Еда вдохновляет и художника Олафа Бренинга, который создает ироничные портреты из продуктов и самых неожиданных материалов. Смешные лица он видит в тарелке супа, на пенке капучино или же в рисунке деревянного спила.
Известные произведения искусства могут стать прообразами для новых работ. Фотограф Фредди Фабрис сделал серию снимков с сотрудниками автосервиса, на которых воспроизвел композиции известных полотен Ренессанса.
В качестве "холста" для произведения искусства авторы сегодня используют любые плоскости. Художник-самоучка Никита Голубев виртуозно создает свои работы на покрытых грязью машинах. Этот вид "живописи" Никита называет Dirty Art. Работа, по словам мастера, требует большой точности: ведь, стерев нужную грязь, обратно ее уже не вернуть. По словам автора, владельцы машин, на которых появились изображения, относятся к этому с большим энтузиазмом. Фотографии работ автор выкладывает на своих страницах в соцсетях.
Guess who's back!? The #originalduster! Opening the #dirtyseason with this one. Приезжали НТВ снять сюжет, завтра вечером покажут. Не было в планах рисовать, я пытался съехать, типо газель долго искать, грязи пока нет… Но идеальная грязь оказалась прямо под окном. Ну и круто, а то я бы еще мариновался неизвестно сколько. #dirtymoscow #dirtyart #dirtycarart #dustbrushing #proboynick #eagle
Свои аккунты в инстаграм ведут, конечно же, и профессиональные художники. Один из самых популярных — 1,8 миллиона подписчиков — у знаменитого Бэнкси. Здесь он выкладывает не только фотографии собственных работ (уникальный шанс увидеть все его творения), но и произведения других современных художников.
Без соцсетей сегодня не работает ни один академический музей. Современный способ общения позволяет музейщикам привлекать новых посетителей в свои залы и рассказывать о коллекциях за пределами традиционного музейного пространства. Настоящий лидер в этом деле — Метрополитен-музей в Нью-Йорке, у которого более двух миллионов подписчиков. На снимках не только произведения искусства, но и музейные будни.
Today is #GivingTuesday. We hope you will join the global movement and support The Met as we bring life to art, and art to lives. Your fully tax-deductible donation directly impacts our behind-the-scenes work. From riggers installing works of art to conservators working to restore the collection to educators leading students through 5,000 years of art, your support is what makes the wonder of The Met possible. Thank you. #TheMet
Соцсети открывают возможности для создания новых виртуальных музеев. Один из таких проектов — собрание кадров, на которых герои картин как будто делают селфи.