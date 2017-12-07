Кинокритики выбрали худшие фильмы 2017 года

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Киноведы журнала Rolling Stone составили список худших фильмов 2017 года.

Лидером антирейтинга стала пятая часть франшизы "Трансформеры" под названием "Последний рыцарь", которую снял Майкл Бэй. Критики назвали фильм "дном киносаги". По их словам, картина выглядит так, будто ее "не касалась рука человека".

На втором месте оказалась экранизация книжного цикла Стивена Кинга "Темная башня", снятая Николаем Арселем. "Фильм пускает под откос все восхитительные повороты сценария Кинга", — считают журналисты. Третью строчку заняла картина "На пятьдесят оттенков темнее" Джеймса Фоули. Сиквел "Пятидесяти оттенков серого" критики назвали "пресным и до садизма скучным".

В список также вошли фильмы "Между нами горы" с Кейт Уинслет и Идрисом Эльбой в главных ролях, "Валериан и город тысячи планет", "Субурбикон", "Эмоджи", "Мумия", "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Песня за песней".