В Москве вручили премию "Событие года" по версии THR

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Лауреатами премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения по версии The Hollywood Reporter стали актеры Евгений Миронов и Юлия Снигирь, режиссер Кирилл Плетнев, композитор Эдуард Артемьев.

Церемония вручения премии прошла в среду в кинотеатре "Иллюзион" в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского, который отметил достижения российского кинематографа за прошедший год.

"Год завершается, и нам есть чем похвастаться. Во-первых, в этом году вышло не просто много замечательных фильмов, в частности, про космос, и не просто побиты все рекорды кассовых сборов, вышел самый кассовый фильм пока в российской истории кино — "Последний богатырь", готовятся хорошие фильмы про спорт –"Движение вверх" и "Лед", — сказал Мединский.

© РИА Новости Вручение премии "Событие года" журнала The Hollywood Reporter © РИА Новости Вручение премии "Событие года" журнала The Hollywood Reporter

Министр напомнил, что в прошлом году российские фильмы поставили рекорд по кассовым сборам, начиная с 1991 года, — 8,5 миллиардов рублей.

"До конца года еще далеко, а мы уже находимся около цифры 12 миллиардов рублей – это плюс 45% за год. А число зрителей впервые в постсоветской истории превысило 50 миллионов человек", — сказал Мединский.

"Проектом года", по версии THR, стал фильм "Последний богатырь", побивший все рекорды по сборам в прокате.

Евгений Миронов получил премию в номинации "Кинообраз года" за роль в фильме "Время первых", в этой же номинации отметили Юлию Снигирь за роль Кати в новой экранизации романа Алексея Толстого "Хождения по мукам". "Открытием года" признали режиссера фильма "Жги!" Кирилла Плетнева. "Телеперсоной года" стала Елена Летучая. Композитор Эдуард Артемьев получил приз за "мастер-класс года".