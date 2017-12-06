Режиссер клипов "Ленинграда" снимет сериал о Николае Втором и вампирах

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Илья Найшуллер снимет сериал о династии Романовых и вампирах, сообщает Кинопоиск.
Главную роль в картине сыграет Данила Козловский. По сюжету, династия Романовых правит Россией триста лет с помощью сильного клана вампиров. Герой Козловского, потерявший из-за вампиров возлюбленную, бросает им вызов. Это становится причиной Первой мировой войны и Октябрьской революции. Продюсеры канала Валерий Федорович и Евгений Никишов заверили зрителей, что из царской семьи вурдалаком никто не будет.