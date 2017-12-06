Режиссер клипов "Ленинграда" снимет сериал о Николае Втором и вампирах

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Илья Найшуллер снимет сериал о династии Романовых и вампирах, сообщает Кинопоиск.

Режиссер фильма "Хардкор" и клипов группы "Ленинград" "Кольщик" и "Вояж" Илья Найшуллер примет участие в съемках сериала "Карамора", выход которого запланирован на 2019 год на канале ТВ-3. Название проекта происходит от простонародного имени гигантского комара-долгоножки.

Главную роль в картине сыграет Данила Козловский. По сюжету, династия Романовых правит Россией триста лет с помощью сильного клана вампиров. Герой Козловского, потерявший из-за вампиров возлюбленную, бросает им вызов. Это становится причиной Первой мировой войны и Октябрьской революции. Продюсеры канала Валерий Федорович и Евгений Никишов заверили зрителей, что из царской семьи вурдалаком никто не будет.