ВГТРК и Первый канал уладили спор из-за сериала "Тайны следствия"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение ВГТРК со структурой Первого канала, вопреки закону транслировавшей в России сериал "Тайны следствия".

Условия мирового соглашения станут известны после публикации полного текста постановления.

В минувшем июле Арбитраж Москвы запретил компании "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) показывать сериал в России и взыскал с нее 1,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав. ВГТРК при этом требовала 192 миллиона – по миллиону за каждую показанную серию.

Трансляция спорного сериала шла на принадлежащем ПКВС платном канале "Дом кино" с августа 2016 года. При этом ВГТРК, как заявил ее представитель в суде, в июле 2016 года получила исключительные права на сериал по договору с компанией-дистрибутором "Серебряный экран" и разрешения ПКВС на трансляцию не давала.

Представитель ПКВС иск не признал. Он сообщил в суде, что 192 серии "Тайн следствия" на канале "Дом кино" показаны на основании договора с "Серебряным экраном" от 1 августа 2016 года. По мнению ПКВС, если ВГТРК действительно понесла убытки, то иск должна предъявлять "Серебряному экрану" за двойную продажу прав.

Он отметил и несоразмерность заявленной компенсации в миллион за серию, поскольку ПКВС платил производителю по 100-200 тысяч за серию, а сама ВГТРК, по словам ответчика, — по 16,4 тысячи рублей. Представитель истца в ответ пояснил, что нарушение является "существенным, грубым, продолжительным и циничным", потому что "ежедневно ответчик показывает по шесть серий".

Представитель "Серебряного экрана", третьего лица в процессе, заявил в суде, что спор стал результатом "досадной ошибки" исполнителя, договор с ПКВС был подписан ошибочно. По его словам, предполагалось выдать ПКВС лицензию на вещание во всех странах мира, кроме России, но по ошибке лицензия была распространена на весь мир без исключений.

Юрист ПКВС ответил, что лицензия без права вещать на Россию каналу не нужна и никто платить за нее такие большие деньги не стал бы.