Ник Кейв с группой Bad Seeds летом приедет в Россию

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Легендарный музыкант Ник Кейв со своей группой Bad Seeds даст концерты в Москве и Петербурге в июле следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства "T.C.I".

"Спустя три года, в рамках европейского тура, гениальный мультиинструменталист, композитор, поэт и писатель Ник Кейв вернется в Россию с группой, название которой намертво закрепилось в истории мировой рок-музыки – Nick Cave & The Bad Seeds. Двадцать пятого июля 2018 года в клубе A2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в клубе Stadium в Москве дадут концерты легендарные Nick Cave & The Bad Seeds", — сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, группа обещает не похожее ни на что умопомрачительное шоу, а также представит свой последний альбом "Skeleton Tree", наполненный свойственной Кейву драматической мрачностью. Альбом был записан при необычайно печальных обстоятельствах — как раз в тот период музыкант трагически потерял сына.

Организаторы подчеркивают, что к российским поклонникам у Кейва сложилось особенно трепетное отношение. Его отец, будучи учителем литературы, с детства воспитывал мальчика на трудах русских писателей и поэтов, оказавших в последующем огромное влияние на его творчество. Сам Ник признался, что его предыдущая группа Birthday Party была названа так под впечатлением от одной из сцен романа Достоевского "Преступление и наказание".

"Кейв — личность поистине неординарная, чей голос и пронизанные эмоциями тексты навсегда изменили представление о большинстве музыкальных направлений. В 1983 году в Мельбурне австралийский музыкант основал группу Nick Cave – Man Or Myth (которая годом позже была переименована в Nick Cave & The Bad Seeds), с первого же альбома добившись признания нового коллектива. Первые альбомы группы отличались преобладанием пост-панкового звучания, однако к концу 80-х, Nick Cave & The Bad Seeds начали экспериментировать со стилями, преобразовав свое творчество в нойз-рок, готик-рок, ноу-вейв и даже блюз", — добавили в пресс-службе.