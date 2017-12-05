МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московский театр под руководством Олега Табакова отменил два спектакля "Чайка" и "Год, когда я не родился" с его участием в декабре, сообщается на сайте театра во вторник.
Ранее стало известно о госпитализации Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".
Ранее в МХТ им. Чехова отменили спектакли "Дракон" (5 и 12 декабря) и "Юбилей ювелира" (7 декабря) с участием Табакова.