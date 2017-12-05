Оренбург примет пятый международный фестиваль Мстислава Ростроповича

ОРЕНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Пятый международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется в Оренбурге 9 декабря. Организатором фестиваля, который будет посвящен 90-летию выдающегося музыканта, выступает дочь Ростроповича Ольга Ростропович, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Судьба маэстро и его семьи тесно связана с Оренбургом — там родилась его мать, и там же в годы войны прошла юность музыканта.

Фестиваль в Оренбурге проводится с 2013 года. По замыслу организаторов на сцене вместе с известными музыкантами выступают молодые исполнители.

"Ольга Ростропович организовала три фестивальных проекта в трех городах, тесно связанных с жизнью и творчеством маэстро. Вместе они составили большой фестиваль Мстислава Ростроповича, стали его неотъемлемой частью. Все начинается 27 марта, в день рождения музыканта в Москве. Затем фестиваль проходит в апреле на его малой родине — в Баку. В Оренбурге, сыгравшем, по собственному признанию Мстислава Леопольдовича, особую роль в его судьбе, фестивальный цикл завершается, чтобы в следующем году вновь стартовать в Москве", — сказала директор Оренбургской филармонии Ирина Кирсанова.

В течение трех дней солисты и оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской под управлением Хетага Тедеева представят публике оперу Сергея Рахманинова "Алеко", Государственный симфонический оркестр Республики

Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнит произведения Дмитрия Шостаковича, Витольда Лютославского и Леонарда Бернстайна. В день закрытия фестиваля на сцене драматического театра будут показаны лирические сцены из "Евгения Онегина" в постановке Андриса Лиепы.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ, областного правительства и Оренбургской областной филармонии.

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