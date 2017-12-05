Оренбург примет пятый международный фестиваль Мстислава Ростроповича

ОРЕНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Пятый международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется в Оренбурге 9 декабря. Организатором фестиваля, который будет посвящен 90-летию выдающегося музыканта, выступает дочь Ростроповича Ольга Ростропович, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
Судьба маэстро и его семьи тесно связана с Оренбургом — там родилась его мать, и там же в годы войны прошла юность музыканта.
Фестиваль в Оренбурге проводится с 2013 года. По замыслу организаторов на сцене вместе с известными музыкантами выступают молодые исполнители.
"Ольга Ростропович организовала три фестивальных проекта в трех городах, тесно связанных с жизнью и творчеством маэстро. Вместе они составили большой фестиваль Мстислава Ростроповича, стали его неотъемлемой частью. Все начинается 27 марта, в день рождения музыканта в Москве. Затем фестиваль проходит в апреле на его малой родине — в Баку. В Оренбурге, сыгравшем, по собственному признанию Мстислава Леопольдовича, особую роль в его судьбе, фестивальный цикл завершается, чтобы в следующем году вновь стартовать в Москве", — сказала директор Оренбургской филармонии Ирина Кирсанова.
В течение трех дней солисты и оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской под управлением Хетага Тедеева представят публике оперу Сергея Рахманинова "Алеко", Государственный симфонический оркестр Республики
Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ, областного правительства и Оренбургской областной филармонии.