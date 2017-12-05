Швыдкой рассказал, что привлечет режиссеров в Крым и Калининград

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Зарубежных кинорежиссеров в Крым и Калининград могут привлечь скорее интересные творческие проекты, чем предоставление финансовых возвратов (рибейтов), считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Рибейт — форма субсидий, на 20% формируемых из средств субъекта РФ, которая дает возможность кинопроизводителям вернуть часть затрат. Условием финансовой помощи является проведение съемок на территории региона – участника системы рибейтов.

"Думаю, что зарубежных режиссеров будут привлекать скорее интересные творческие проекты, а поскольку, думаю, что в Крыму и Калининграде такого рода проекты есть, то это значительно важнее, чем любые рибейты", — сказал Швыдкой РИА Новости.

По его словам, система рибейтов, естественно, способствует привлечению режиссера к съемкам фильмов в регионе, но для настоящего мастера важен проект. "Если он (проект — ред.) интересен, то не думаю, что вопросы политические будут играть какую-то серьезную роль", — отметил Швыдкой.

Инициатором введения системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов в регионах является Фонд кино. Пресс-служба правительства Калининградской области на прошлой неделе сообщила, что уже пять кинокомпаний подали заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление рибейтов за съемку фильмов в этом регионе.