Швыдкой рассказал, что привлечет режиссеров в Крым и Калининград

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Зарубежных кинорежиссеров в Крым и Калининград могут привлечь скорее интересные творческие проекты, чем предоставление финансовых возвратов (рибейтов), считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Думаю, что зарубежных режиссеров будут привлекать скорее интересные творческие проекты, а поскольку, думаю, что в Крыму и Калининграде такого рода проекты есть, то это значительно важнее, чем любые рибейты", — сказал Швыдкой РИА Новости.
По его словам, система рибейтов, естественно, способствует привлечению режиссера к съемкам фильмов в регионе, но для настоящего мастера важен проект. "Если он (проект — ред.) интересен, то не думаю, что вопросы политические будут играть какую-то серьезную роль", — отметил Швыдкой.
Инициатором введения системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов в регионах является Фонд кино. Пресс-служба правительства Калининградской области на прошлой неделе сообщила, что уже пять кинокомпаний подали заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление рибейтов за съемку фильмов в этом регионе.