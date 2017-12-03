В Греции начнет гастроли ансамбль имени Александрова

Солист Константин Игнатьев во время выступления нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

Солист Константин Игнатьев во время выступления нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова начинает гастроли в Греции, в понедельник состоится выступление в Афинах, во вторник — в Салониках, сообщил организатор гастролей президент фонда Athens international music military festival Валерий Смирнов в интервью греческому телевидению ERT.

В Греции ансамбль Александрова не был с 2011 года, но его прекрасно помнят, знают и любят, называя его ансамблем Красной Армии. По словам Смирнова, в Афинах планируется организовать фестиваль военных оркестров наподобие "Спасской башни" или Эдинбургского.

"У нас большая радость – к нам приезжает ансамбль Красной Армии, легендарный ансамбль с огромной историей", — сказали ведущие телевидения, предваряя интервью с организатором гастролей. Они напомнили об авиакатастрофе год назад над Черным морем, когда погибли 64 члена ансамбля.

На греков огромное впечатление произвело то, как ансамбль во время предыдущего приезда исполнил на греческом языке песню Микиса Теодоракиса и Янниса Рицоса "Когда пожимают руки" – запись с ее исполнением показали на ERT.

Смирнов рассказал об истории создания ансамбля в 1928 году, о его выступлениях в годы Великой Отечественной войны, о его репертуаре.

"В Афины приезжает 130 артистов – это хор, оркестр, балет. В понедельник, 4 декабря, пройдет концерт на стадионе Мира и дружбы, а на следующий день – в Салониках на стадионе "Александрио Меласро", — сказал Смирнов, отметив, что концерт будет длиться почти два часа, с антрактом на 15 минут.

Смирнов сообщил также, что фонд Athens international music military festival образован с целью организации в Греции фестиваля военных оркестров. "Мы хотим привезти в Грецию прекрасное событие – фестиваль военных оркестров. Сейчас наиболее известный фестиваль проходит в Эдинбурге. Это будет не только военная музыка. И для его проведения необходимо сотрудничество многих стран – 10-15 стран", — сказал Смирнов, напомнив, что в Греции есть несколько известных военных оркестров.

"В Южной Европе нет подобных фестивалей, и Греция могла бы сделать его. В 2018 году мы начинаем проводить такой фестиваль", — добавил Смирнов.