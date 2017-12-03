В Ингушетии появится своя школа джигитовки

МАГАС, 3 дек — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены создать в республике школу джигитовки, а также заняться подготовкой специальной арены для цирковых выступлений, сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону представитель пресс-службы руководителя региона.

"Глава республики Юнус-Бек Евкуров провел встречу с цирковым наездником, руководителем конно-балетного спектакля "Горская легенда о любви", народным артистом РСФСР Тамерланом Нугзаровым. В рамках встречи была озвучена идея создания подобной школы. Кроме того, Евкуров предложил ему на базе Дворца спорта установить арену, где ежегодно будут выступать артисты цирка и радовать местных жителей своей программой", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Нугзаров также считает, что школу джигитовки нужно развивать. Артист также признался, что мечтает сделать и показать интернациональный номер на Кавказе.

"Для этих целей мне необходимо набрать талантливых ребят из Ингушетии и других республик СКФО", — объяснил он.

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