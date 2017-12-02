Главный приз фестиваля "Темные ночи" получил фильм киргизского режиссера

ТАЛЛИН, 2 дек — РИА Новости. Фильм киргизского режиссера Темирбека Бирназарова "Ночная авария" получил главный приз международного кинофестиваля "Темные ночи" в Таллине в размере 10 тысяч евро, сообщили в субботу организаторы фестиваля.

В конкурсе за главный приз принимали участие 18 кинолент. Для десяти из представленных картин показ стал мировой премьерой, для семи — международной и для одного фильма — европейской премьерой.

Статус фестиваля предусматривает, что в главной конкурсной программе проходят только премьерные показы. Российские кинофильмы в основном конкурсе не были представлены. Официальное закрытие фестиваля состоится в воскресенье.

По словам директора фестиваля Тийны Локк, киргизская картина попала на фестиваль в самый последний момент, когда программа была уже практически сформирована.

Главный герой фильма — одинокий и озлобленный старик, который выхаживает раненую девушку, подобранную им ночью на проселочной дороге. Постепенно старик влюбляется в нее.

"Это маленький, очень просто сделанный фильм, который говорит об очень важных вещах. Еще сделано очень интересно, как этот сценарий построен…, и как это все выражается, как эта история рассказывается… Язык фильма очень простой, зато очень глубокий. И это еще очень добрый фильм", — пояснила Локк выбор жюри.

Фестиваль "Темные ночи" ведет свою историю с 1997 года. С мая 2006 года он является ассоциированным членом Международной федерации кинопродюсеров FIAPF. Таллинский фестиваль входит в двадцатку самых престижных кинофестивалей мира.

Он состоит из основной программы, а также программ фильмов для детей и юношества, короткометражных и анимационных фильмов, дебютных фильмов молодых режиссеров, национального конкурса, в котором участвуют эстонские анимационные и короткометражные фильмы.

В рамках фестиваля также представлены внеконкурсные тематические программы: "Панорама", "Форум", "Особые показы", "Выбор критиков".

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