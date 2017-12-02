В МХТ имени Чехова не знают об ухудшении состояния Табакова

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В МХТ имени Чехова заявили РИА Новости, что не располагают информацией об ухудшении состояния Олега Табакова.

В некоторых СМИ прошла информация об ухудшении состояния народного артиста СССР Олега Табакова.

"У нас нет такой информации. Состояние Олега Павловича остается стабильным", — сказал представитель театра.

Ранее стало известно о госпитализации Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".