Владимир Кехман хочет создать "дирекцию императорских театров"

НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Сменивший должность гендиректора Новосибирского театра оперы и балета на должность худрука Владимир Кехман заявил, что намерен создать аналог "дирекции императорских театров" дореволюционной России.

"Моя задача всегда была создать дирекцию императорских театров, чем я и буду заниматься в дальнейшем. Конечно, она не будет называться "императорских театров", она будет называться по-другому", — сказал Кехман журналистам.

Он пояснил, что главная идея заключается в том, чтобы российские театры могли взаимодействовать между собой, обмениваться артистами и музыкантами.

"У нас поет огромное количество наших коллег из Мариинского театра, наших коллег из Большого театра, наших коллег из Новой оперы. Я считаю, что это единственная форма взаимодействия между театрами, когда любой артист имеет право и петь, и танцевать на любой сцене в России", — сказал Кехман.

Владимир Кехман в субботу ушел с поста генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Исполняющей обязанности гендиректора назначена Снежана Любарь, которая подписала приказ о назначении Кехмана художественным руководителем театра. Кехман был гендиректором театра с марта 2015 года. Он также является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.