Мединский рассказал о развитии Новосибирского оперного театра при Кехмане

НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Новосибирский театр оперы и балета последние два года показывает рост продаж билетов, резкое увеличение посещаемости, почти в два раза выросли внебюджетные доходы, заявил журналистам глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

Владимир Кехман в субботу ушел с поста генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Исполняющей обязанности гендиректора назначена Снежана Любарь. Позже она подписала приказ о его назначении Кехмана художественным руководителем театра. Кехман был гендиректором театра с марта 2015 года.

"Мы вместе с новым директором театра (Снежаной Любарь) сейчас анализировали отчетность финансовую, что немаловажно. Театр в последние два года показывает динамичный рост продаж билетов, резкое увеличение посещаемости. Почти в два раза выросли внебюджетные доходы, то есть доходы от продажи билетов", — сказал Мединский, отметив, что это говорит о том, что театр, представляющий лучшие образцы классического музыкального искусства, любим, причем не только жителями Новосибирска.

Глава Минкультуры сказал, что очень рад, что один из крупнейших федеральных театров РФ столь востребован, а Новосибирск как столица Сибири показывает хороший музыкальный вкус и любовь к классике.

"Амбициозная задача, которую мы ставим перед нашими театрами, она непростая — нужно стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов. Если бы за последние годы мы не увеличили бюджетное финансирование новосибирского театра, а мы увеличили его специально для того, чтобы создать лучшие условия для работы артистов, есть возможность повысить зарплату, провести масштабные реставрационные изменения, то можно сказать, что в следующем году так бы и вышло – рубль на рубль. Но теперь придется догонять увеличенное бюджетное финансирование", — добавил Мединский.

Кехман занял пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ, в марте 2015 года. Ранее руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. В настоящее время и.о. директора театра является Снежана Любарь. Кехман ушел с поста гендиректора по собственному желанию и теперь является худруком театра.