Кейт Уинслет поспорила с Кэмероном из-за концовки "Титаника"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Голливудская актриса Кейт Уинслет уверена, что Джек, герой Леонардо Ди Каприо в "Титанике", мог спастись в конце фильма. Об этом она заявила в выпуске шоу The Late Show, запись которого появилась на YouTube.

Ведущий напомнил Уинслет отрывок из ленты, в котором ее героиня, Роуз, лежит на доске посреди океана и обещает Джеку, плавающему в ледяной воде, никогда не отпускать его. Однако в следующий момент герой идет на дно.

В ответ на это актриса отметила, что для спасения Джеку нужно было хотя бы приложить немного усилий.

"Ему просто стоило постараться залезть на тот обломок!" — подчеркнула Уинслет, предложив ведущему воспроизвести эту сцену, используя вместо доски его стол.

В ходе импровизированного диалога журналист, изображавший Джека, попросил у Уинслет разрешения забраться на "доску", получил согласие и "спасся" от обморожения. Актриса иронично отметила, что герой Ди Каприо, судя по всему, не очень-то хотел выжить, раз не смог поступить так же.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что у персонажа Ди Каприо в конце "Титаника" не было шансов на спасение.