Отношения "Сатирикона" с подрядчиками абсолютно прозрачны, заявили в театре

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Отношения театра "Сатирикон" с партнерами и подрядчиками абсолютно прозрачны, соответствуют требованиям законодательства РФ и прошли согласования с соответствующими ведомствами, включая министерство культуры, говорится в заявлении пресс-службы театра, распространенном в пятницу.

Ранее Райкин в видеообращении, опубликованном каналом "Дождь", заявил, что череда проверок в театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно другие подводные камни. Поддержал министра и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что цензуры в стране нет.

Замглавы Минкультуры Александр Журавский, комментируя видеообращение Райкина, сообщил, что в ходе проверок ведомство выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в московском театре "Сатирикон". Он пояснил, что Минкультуры России осуществляло две проверки "Сатирикона", причина которых — стремление разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства.

"Все отношения с партнерами и подрядчиками театра абсолютно прозрачны, соответствуют требованиям законодательства РФ и прошли согласования с соответствующими ведомствами, включая Министерство культуры. Участие руководителей театра в сделках с заинтересованностью было известно Министерству культуры давно и в соответствии с законодательством, и до октября 2016 года не вызывало никаких возражений", — говорится в сообщении театра.

Пресс-служба также заявила, что Райкин занимается исключительно творческой и преподавательской деятельностью, и "не владеет никакой долей в торговом центре "Райкин-плаза" и не имеет отношения к его деятельности".

В интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу Райкин заявил, что его "очень часто стали позиционировать, как алчного бизнесмена".

"Я не бизнесмен совсем. У меня нет бизнеса и никогда не было, я никогда бизнесом не занимался. У меня всю жизнь есть два источника моего материального положения: я зарабатываю в театре, и я даю концерты. В театре, надо сказать, зарабатываю вполне хорошо, я делаю три работы. Я играю, я ставлю, я – художественный руководитель. Три отдельных работы, которые должны быть отдельно оплачены, это довольно редкий случай, когда худрук играет и еще ставит", — сказал Райкин.

В театре отметили, что по итогам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности театра за 2013-2016 годы "Сатирикон" подготовил План по исправлению замечаний.

"В этом Плане мы расписали сроки исправлений по каждому замечанию. По пунктам, относящимся к 2017 году, этот План выполнен, и мы получили премию за выполнение госзадания за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2017 года", — отмечается в заявлении.