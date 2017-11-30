Ридли Скотт рассказал, почему отказался работать с Кевином Спейси

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Режиссер Ридли Скотт рассказал в интервью Entertainment Weekly, почему отказался снимать Кевина Спейси в своем новом фильме.

Спейси должен был сыграть главную роль в картине "Все деньги мира". Однако из-за секс-скандала, когда более десяти актеров обвинили Спейси в домогательствах, Скотт отказался продолжать с ним сотрудничество. В начале ноября режиссер объявил, что переснимет сцены с участием Спейси, заменив его на Кристофера Пламмера.

"Я понял, что нельзя терпеть такое поведение и что эта ситуация скажется на судьбе фильма, — сказал Скотт. — Мы не можем допустить, чтобы действия одного человека поставили под угрозу работу других актеров".

При этом режиссер отметил, что был доволен игрой Спейси: "Он очень талантливый человек, и мы прекрасно ладили", — рассказал Скотт. По его словам, после скандала они даже не созвонились со Спейси. "Если бы он связался со мной и сказал "Слушай, произошла такая ситуация, мне очень жаль", я решил бы эту проблему несколько иначе, — подчеркнул Скотт. — При этом я бы все равно заменил его, сказав "Спасибо за звонок, но мне надо двигаться дальше".