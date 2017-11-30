Стали известны лауреаты литературной премии Андрея Белого

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Писатель Виктор Пелевин, поэт Станислав Львовский, журналист Глеб Морев и другие авторы стали лауреатами независимой литературной премии Андрея Белого.

Церемония объявления победителей традиционно состоялась на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№, которая открылась в Центральном доме художника (ЦДХ) накануне. Члены жюри, в числе которых поэтесса Наталья Азарова, поэт и исследователь литературы Кирилл Корчагин и другие деятели литературы, кратко рассказали о каждом из номинантов, после чего прошлогодние лауреаты объявили новых победителей. Торжественная церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге 23 декабря.

По мнению поэта Владимира Аристова, который объявил первого победителя, премия Андрея Белого занимает особое место среди других литературных наград, поскольку она "всегда озабочена поисками смыслов".

"Автор какой-то может получить премию или не получить, но, безусловно, какие-то смыслы станут яснее для других. Она пробуждает все семантическое поле и вокруг автора, получившего, и множества авторов, не получивших ее. Это важно. Время — лучший судья, со временем важны только смыслы. Тут есть и предсказуемые авторы, и непредсказуемые. Это удивительное ожидание делает премию уникальной", — сказал Аристов, объявляя победителя в номинации "Поэзия", которым стал Станислав Львовский.

Победителем в номинации "Проза" члены жюри назвали Виктора Пелевина, награду в категории "Гуманитарные исследования" получил историк Илья Будрайтскис и философ Вадим Руднев. Поэт и издатель Виталий Кальпиди победил в номинации "Литературные проекты", а специальная награда "За заслуги перед литературой" ушла к литературоведу и журналисту Глебу Мореву.

Независимая литературная премия Андрея Белого была учреждена в 1978 году и получила название по имени известного русского поэта. Ежегодно она отмечает самые яркие достижения современной литературы. В разные годы лауреатами становились Андрей Битов, Саша Соколов, Михаил Гаспаров.