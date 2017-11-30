Стали известны лауреаты литературной премии Андрея Белого

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Писатель Виктор Пелевин, поэт Станислав Львовский, журналист Глеб Морев и другие авторы стали лауреатами независимой литературной премии Андрея Белого.
По мнению поэта Владимира Аристова, который объявил первого победителя, премия Андрея Белого занимает особое место среди других литературных наград, поскольку она "всегда озабочена поисками смыслов".
"Автор какой-то может получить премию или не получить, но, безусловно, какие-то смыслы станут яснее для других. Она пробуждает все семантическое поле и вокруг автора, получившего, и множества авторов, не получивших ее. Это важно. Время — лучший судья, со временем важны только смыслы. Тут есть и предсказуемые авторы, и непредсказуемые. Это удивительное ожидание делает премию уникальной", — сказал Аристов, объявляя победителя в номинации "Поэзия", которым стал Станислав Львовский.
Независимая литературная премия Андрея Белого была учреждена в 1978 году и получила название по имени известного русского поэта. Ежегодно она отмечает самые яркие достижения современной литературы. В разные годы лауреатами становились Андрей Битов, Саша Соколов, Михаил Гаспаров.