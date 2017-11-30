Путин поздравил композитора Артемьева с 80-летием

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием композитора Эдуарда Артемьева, отметив его многогранный талант и самобытность художественных идей, сообщается на сайте Кремля.

"Посвятив свою жизнь неустанному творческому поиску, Вы подарили любителям настоящего искусства уникальную коллекцию музыкальных произведений. Созданные в самых разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей", — говорится в телеграмме.

Российский президент пожелал композитору доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Артемьев – автор музыки к советским детективам "Чисто английское убийство" (1974), "Сыщик" (1979), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Соучастие в убийстве" (1985), "Визит к Минотавру" (1987), "Вход в лабиринт" (1989), "Палач" (1990).

В 2000-х годах он написал музыку к сериалу "Доктор Живаго" (2005), кинофильмам "Водитель для Веры" (2004), "Никто кроме нас" (2008), "Дом" (2011), "Искупление" (2011), "Тихая застава" (2011), "Легенда №17" (2012), "Герой" (2016) и другим.

Музыка Артемьева была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.