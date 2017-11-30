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Культура

В Москве открывается выставка "Миф Страдивари"

02:3130.11.2017
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthСкрипка Страдивари. Архивное фотоСкрипка Страдивари. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Выставка "Миф Страдивари", которая представит шедевры скрипичных мастеров итальянской школы — Антонио Страдивари, Андреа и Николо Амати, Джузеппе Гварнери, откроется в четверг в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки, сообщила пресс-служба министерства культуры России.

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Выставка подготовлена Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры (ВМОМК) имени Глинки (Россия) совместно с Музеем скрипки (Италия). Как рассказал исполнительный директор Музея скрипки, президент фонда "Друзья Страдивари" Паоло Бодини, чьи слова приводит пресс-служба, этот проект — "первое событие подобного рода не только в России, но и во всей Восточной Европе и Азии", объединившее богатейшие коллекции двух этих музеев.

"Очень важно, что в такое непростое международное время мы делаем выставку с итальянцами. В Италии есть главный в Европе Музей скрипки, у нас есть Национальный музей музыки, музей Глинки. Мы объединили наши усилия. Итальянцы дают три инструмента, а мы показываем 12 инструментов из госколлекции. Итальянский музей также везет еще много материалов, которые принадлежали лично Страдивари, его записи, рабочие чертежи, заготовки, которые не увидели свет", — рассказал РИА Новости директор Центрального музея музыкальной культуры Михаил Брызгалов.

По словам Брызгалова, всего в коллекции музея 15 скрипок Страдивари.

"Это самое крупное государственное собрание, в мире есть частные собрания. У нас есть и Амати, и Гварнери, и Черутти, по качеству они не хуже Страдивари — примерно одного ранга. Если говорить о цене, то года три назад одна из скрипок Страдивари продавалась на аукционе, по-моему, по стартовой цене 18 миллионов евро", — добавил Брызгалов.

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На выставке будут представлены 15 инструментов работы Страдивари, Амати, Гварнери, Черутти и других итальянских мастеров, которые знаменуют различные этапы долгой истории скрипичного дела в итальянской Кремоне. Зрители познакомятся не только с историей создания скрипок, но и с секретами мастерства, этапами производства, проектированием и сборкой инструментов. Помимо музыкальных инструментов впервые в России будут экспонироваться столярные инструменты, чертежи, внутренние формы и рукописные материалы, включая автографы из мастерской Страдивари и Черутти.

Центр реставрации скрипок

На открытии выставки музей Глинки и Музей скрипки объявят о создании первого в России Центра реставрации музыкальных инструментов, направленного на сохранение музейного фонда России — одного из крупнейших в мире.

"Центр реставрации как одно из структурных подразделений музея. В прошлом году мы подписали соглашение о подготовке открытия Центра реставрации, и мы получили программное обучение из Кремоны. У нас также есть договор с московским Институтом культуры. Мы думаем, что в следующем году мы примем первых учащихся", — сказал Брызгалов.

Он подчеркнул, что пока в России нет ни одного специалиста-реставратора, только теоретики.

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"Когда этого у нас никогда в жизни не было, то организация занимает время, здесь должно быть все правильно, пошагово. К сожалению, у нас нет в стране ни одного специалиста Мы планировали, что на начальном этапе будут педагоги из Кремоны, именно практики, теоретиков у нас хватает. Думаю, года через три-пять мы получим своих хороших специалистов, которые потом сами будут преподавать", — добавил директор музея.

Музей скрипки находится в небольшом итальянском городке Кремона, где в течение пяти веков из поколения в поколение передаются традиции изготовления скрипок. Именно здесь в XV-XVI веках Андреа Амати создал свою первую скрипку, а спустя 150 лет Страдивари довел его творение до совершенства. В Кремоне действуют более 150 мастерских по изготовлению скрипок — такого в мире больше нет. В 2012 году кремонская традиция изготовления скрипок была включена в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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