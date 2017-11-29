Оливер Стоун предложил снять российско-американский фильм о космосе

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун предложил снять картину о совместной космической миссии России и США, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в среду.

Стоун рассказал, что на научном фестивале "Стармус" в этом году ему довелось увидеть "восхитительный российский фильм "Время первых", который посвящен космонавту Алексею Леонову и первому в истории выходу человека в открытый космос.

"Не знаю, насколько возможно показать этот фильм в Соединенных Штатах, учитывая нынешнюю обстановку, но было бы здорово, если бы фильм похожей тематики, например, о совместной космической миссии наших стран, был бы произведен нами совместно", — сказал Стоун в ходе встречи с министром культуры Владимиром Мединским

Также он вспомнил ряд шедевров отечественного кинематографа, в том числе "Войну и мир" Сергея Бондарчука и "Русский ковчег" Александра Сокурова.

В ответ на предложение о создании совместного кинопроекта Мединский напомнил о знаменитом русском композиторе Сергее Рахманинове, который эмигрировал из России после революции и половину жизни прожил в США.

"Для советской власти он фактически был преступником, но это не мешало ему оставаться патриотом своей родины. В годы Второй мировой войны весь денежный сбор от нескольких концертов в США он направил в фонд Красной армии, тем самым внеся посильный вклад в великую победу нашего народа. Фильм о нем был бы очень актуален, это действительно интересная история. И часть этого фильма, безусловно, можно было бы снять с помощью американской стороны", — заявил министр.