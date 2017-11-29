Путин о фильме "Легенда о Коловрате": за душу берет

Президент РФ Владимир Путин во время просмотра фильма Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого Легенда о Коловрате

Президент РФ Владимир Путин во время просмотра фильма Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого Легенда о Коловрате

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после ознакомления с российским фильмом "Легенда о Коловрате" признался, что увиденное впечатляет и берет за душу.

Премьера фильма намечена в России на 30 ноября. В центре сюжета противостояние рязанского княжества с Золотой Ордой в XIII веке. Главный герой, рязанский десятник Евпатий Коловрат, бросает вызов ордынцам.

"Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая", — сказал Путин по окончании просмотра.

Вместе с ним картину смотрели министр культуры РФ Владимир Мединский, режиссер фильма Джахонгир Файзиев, исполнители главных ролей Илья Малаков и Полина Чернышова.

Режиссер картины до начала просмотра рассказал об идее фильма. По его словам, основная суть – в объединении и в том, что совместные действия дают больше результатов. "Идея объединения хорошая, дает дополнительные силы и учит побеждать", — заметил Путин.

Он поинтересовался, чем заканчивается фильм. На что получил ответ – дело героя побеждает. Путин выразил надежду, что Файзиев в следующий раз снимет фильм, где триумф одержит российский герой, где наши герои побеждают и хоронят других с почестями.

После завершения просмотра президенту показали реквизит, использовавшийся для съемок: меч, щит и части костюма — все это ручная работа. "Красиво, и играете вы так выразительно все очень. Желаю успехов фильму в прокате", — сказал Путин.