Олег Газманов поднялся на арку Крымского моста и спел для строителей

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российский певец Олег Газманов посетил место строительства моста через Керченский пролив и устроил концерт для рабочих. Об этом сообщает пресс-центр "Крымский мост".

Строители провели экскурсию для артиста, в ходе которой Газманов поднялся на железнодорожную арку на высоту 35 метров. Оттуда ему показали строительную площадку со стороны Краснодарского края.

После ее осмотра Газманов дал концерт в Керчи, на который пришли около 1500 строителей. В репертуаре, помимо известных хитов, была композиция, которая заняла первое место на конкурсе песен и стихов про Крымский мост. Ее автором стал водитель из Иванова Леонид Чернышев.

"Конечно, перед этими людьми было очень интересно петь. Они уже на середине концерта все стали просить песню про Крымский мост. Я хотел ее в конце спеть, но спел и мог бы еще сто раз спеть", — поделился впечатлениями артист. Он добавил, что восхищается строителями, которые работают на Крымском мосту. "Большая часть нашей страны, подавляющее большинство, так надо сказать, с надеждой смотрит, как вы строите этот мост. Мы должны гордиться этим", — подчеркнул Газманов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.