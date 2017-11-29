Табаков перенес экстренную операцию, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Олег Табаков перенес экстренную операцию в Первой градской больнице в Москве, сообщает "5 канал" со ссылкой на источник.

По информации издания, врачи оценивают состояние актера как стабильно тяжелое. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О госпитализации артиста стало известно накануне, все это время поступают противоречивые сведения о его состоянии. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер находится в отделении реанимации, а в пресс-службе "Табакерки" — что он проходит "плановое стоматологическое лечение".

Сыновья артиста назвали разные причины его госпитализации — старший сын рассказал о воспалении легких, а младший — о "стоматологическом обследовании".