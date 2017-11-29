В Мелихово пройдет выставка о последнем периоде жизни Чехова

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В музее — заповеднике Антона Чехова "Мелихово" готовят новый выставочный проект, посвященный последнему периоду жизни великого писателя, сообщает министерство культуры Подмосковья.

"На выставке будут представлены не только документы той эпохи, но и результаты новейшего исследования личных вещей писателя из фондов музея-заповедника "Мелихово", проведенного лабораторией протеомики (наука о белках) Миланского политехнического университета и компанией Spectrophon", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

В основе материалов экспозиции, которая откроется в начале 2018 года, — предсмертные письма писателя, другие документы последнего периода его жизни, а также одежда, в которой Чехов провел свои последние часы. Личные вещи, которые покажут посетителям, представлены вдовой Чехова актрисой Ольгой Книппер-Чеховой.

В экспозиции также будет представлена публикация результатов современного исследования болезни писателя.

Чехов скончался в ночь с 1 на 2 июля в Бадейнвелере — горном курорте в Шварцвальде, куда он приехал с женой в начале июня 1904 года. Причиной кончины писателя стал туберкулез, который проявился в 1884 году, когда Чехов, которому исполнилось 24 года, оканчивал медицинский факультет университета.