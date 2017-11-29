В Москве открылась выставка к 125-летию Цветаевой

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выставка "Где мой дом?" к 125-летию Марины Цветаевой во вторник открылась в доме-музее поэта в Борисоглебском переулке, посетить экспозицию можно с 30 ноября.

Юбилейная выставка представляет главное дело жизни Цветаевой – ее служение слову, наглядным памятником которому остались ее литературное наследие и рукописный архив. Выставка рассказывает о поэте, аналитике и философе языка, поднявшем в своей практике поэзию до теории познания, композиционно и стенографически опирается на вершинное произведение поэтического пути Цветаевой — ее "Поэму Воздуха".

"Очень радостно, что сегодня фактически такой завершающий этап для этого замечательного музея, это открытие выставки, которая очень оригинальная, интересная по своей задумке и по тем предметам, которые на ней представлены, которые рассказывают о судьбе этого замечательного поэта", — сказал на открытии выставки во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Министр отметил, что наряду с классической экспозицией, представляющей подлинные вещи, оригинальным штрихом выставки стало их сочетание с мультимедиа.

"Конечно, представляется очень интересным, очень информативным и для этой выставки была проведена колоссальная научная работа, расшифрованы впервые некоторые черновики, и они тоже будут представлены в дальнейшем и в электронном варианте, то есть эта работа она и после завершения выставки останется с нами, потому что это огромный вклад в изучение творчества и наследия этого удивительного гения русской литературы", — подчеркнул Кибовский.

Министр добавил, что для выставки предоставили материалы Архив литературы и искусства, Литературный музей и другие московские музеи. "Помогали значительными экспонатами не только в оригиналах, но и давая эти материалы для мультимедиа составляющей, здесь очень такое разное сочетание музейных каких-то находок, хроники, различных инсталляций и подлинных предметов их, к сожалению, очень немного сохранилось (подлинных предметов) по объективным причинам, но, в общем-то, все что можно было собрать здесь представлено. Вообще, выставка насчитывает около 300 предметов, это колоссальный объём, поверьте, их очень немного этих реликвий", — рассказал Кибовский.

Министр также подчеркнул, что любой человек, который придёт на выставку, будет "многому удивлён". "Очень много нового здесь в этой экспозиции. И мне приятно, что мы этот юбилейный год отмечаем достойно", — заключил Кибовский.