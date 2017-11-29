ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Татьяна Фирсова. "Герои первой пятилетки" – двухметровое полотно советского художника Александра Дейнеки – продано в среду на аукционе дома Macdougall's в Лондоне за 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

Картина Дейнеки была основным лотом "русских торгов" аукционного дома на этой неделе. Помимо этого в среду были проданы две картины Василия Поленова из "библейского цикла" — одна за 550, вторая – за 480 тысяч фунтов стерлингов.

Также аукцион выставил на торги картину Федора Бруни "Богоматерь с младенцем" (оценочная стоимость — 50-70 тысяч фунтов), портрет детей "Ягоды на продажу" Харитона Платонова (оценочная стоимость 100-200 тысяч фунтов), "Порт в Ницце" Константина Коровина (оценочная стоимость 300-500 тысяч фунтов), работы Василия Поленова — в общей сложности более 50 произведений русской живописи XVIII — первой трети XX века. Торги еще не закончены.

В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка, и Дейнека участвовал в оформлении советского павильона — ему поручили изготовить 12-метровую серию панно, завершающую главный зал павильона — "Зал Славы". Панно, которое в среду ушло с молотка, входило в эту серию. Тема художественной композиции — "праздничный марш знатных людей Страны Советов" — шахтеров, металлургов, ткачих, инженеров и других героев той самой первой пятилетки. Полотно изображает всех этих людей, идущих навстречу зрителю.

Событие замечательно еще и потому, что в начале ноября в художественной галерее Tate Modern в Лондоне открылась выставка "Красная звезда над Россией" (Red Star Over Russia), в экспозиции представлено другое полотно Дейнеки из той же самой 12-метровой серии, картину для выставки предоставила Пермская художественная галерея. Таким образом, две картины художника "встретились" в Лондоне. Проданная в среду картина — единственная из всей серии в открытой продаже, все остальные панно находятся в музеях.