Большой театр открывает электронный архив с материалами за 200 лет работы

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Большой театр запускает пилотную версию уникального электронного архива: в разделе "Музей" на сайте ГАБТа есть информация об операх, которые ставились на сцене ГАБТа за последние 15 лет, оперных постановках театра, начиная с 1856 года и обо всех авторах и исполнителях спектаклей.

"Большой театр запускает пилотную версию уникального электронного архива – archive.bolshoi.ru , Основным источником информации стали программки и афиши из музея театра. Сайт архива будет постоянно дополняться, и в результате на нем появятся материалы обо всех постановках за 200 лет истории главного театра страны", — сказано в сообщении на сайте театра.

Электронный архив пока работает с тестовом режиме. Участники волонтерского проекта "Открой историю Большого" и сотрудники музея продолжают вносить огромный массив данных из архива театра в базу данных музейной системы. В результате в электронном виде будут доступны материалы за 200-летнюю историю Большого — 48 тысяч афиш, 120 тысяч программок и более 100 тысяч фотографий.

"Рад, что наш масштабный проект "Открой историю Большого" становится доступен для всех, кто любит наш театр и интересуется его прошлым. Оперные ежедневные программки и фотоматериал, которые появятся сейчас на сайте, конечно, это только малая часть нашего прошлого. Но начало положено. Скоро наш электронный архив пополнят и балетные материалы", — сказал гендиректор ГАБТа Владимир Урин, выразивший также надежду на то, что новый сайт будет прост и доступен в работе.

Информационным партнером проекта "Открой историю Большого" выступает Международное информационное агентство "Россия сегодня".