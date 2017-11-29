Актер Добронравов попал в список лиц, угрожающих украинской безопасности

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Российский актер Федор Добронравов, известный на Украине по роли в популярном сериале "Сваты", попал в список лиц, угрожающих безопасности Украины; документ размещен на сайте Минкультуры.

На минувшей неделе Служба безопасности Украины сообщила, что запретила на три года въезд в страну Добронравову из-за посещения Крыма. После этого на Украине заговорили о возможном запрете к показу сериала "Сваты" с участием актера, что вызвало негодование авторов сериала, популярной студии "Квартал 95".

На сайте Минкультуры указано, что актер Добронравов был добавлен в список лиц, "создающих угрозу нацбезопасности", 28 ноября. Таким образом, в этом списке на сегодня 114 лиц.

В сентябре сообщалось, что Минкультуры Украины расширило список лиц, "создающих угрозу нацбезопасности". В него включен режиссер Эмир Кустурица, актер Стивен Сигал, певица Надежда Бабкина.