Режиссер сообщил о возможном продолжении фильма "Последний богатырь"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Последний богатырь", который недавно побил рекорд "Сталинграда" и стал самым кассовым российским фильмом, может получить продолжение, сообщил РИА Новости режиссер ленты Дмитрий Дьяченко.

Как ранее информировал портал kinobusiness.com , фильм "Последний богатырь" обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.

"У нас есть мысли о продолжении, но они пока в зачаточном состоянии. Надо сначала пережить это, а потом думать на второй частью. Нужно сделать так, чтобы она получилась интересной", — сказал Дьяченко.

По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.