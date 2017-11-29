Роман Виктюк представляет новый спектакль "Мандельштам"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Театр Романа Виктюка представляет новый спектакль 21-го сезона — постановку "Мандельштам" на тему творческой свободы и трагической судьбы творца, сообщили в пресс-службе театра.

Первая постановка в России

В спектакле занят звездный состав артистов театра: Игорь Неведров, Екатерина Карпушина, Людмила Погорелова, Александр Дзюба. Премьера состоится 29 ноября.

"Мандельштам" — первая постановка в России одноименной пьесы американского драматурга Дона Нигро, фигуры противоречивой и невероятно интересной. Будучи влюбленным в русскую литературу и написав множество пьес о великих русских писателях и поэтах, он сам ни разу не был в России. Его героями становились Пушкин и Гоголь, Чехов и Толстой, Пастернак и Цветаева.

Пьеса "Мандельштам" — основана на документальных фактах жизни Осипа Мандельштама и судебного процесса над ним.

"Свобода — очень относительная вещь"

"Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны". Эти строки великого Мандельштама, как мне кажется, вне времени… и, я бы даже сказал, вне территориальных различий, — сказал РИА Новости Виктюк. — Больше или меньше — искусство всегда, во все времена и при всех режимах пытались задавить цензурой. Открытые или закрытые — попытки власти повлиять на свободу творчества всегда существовали, как бы нам не хотелось обманываться. Свобода — очень относительная вещь. Я в своих спектаклях кричал именно об этом — все эти годы".

Художник и власть

По словам режиссера, "гении во все века истории человечества не могли понять природы своей гениальности — и уж тем более были не в состоянии управлять ею". "Потому что настоящему гению диктуют свыше", — считает он.

Виктюк сказал, что невероятно рад, что в русском переводе появилась пьеса о самой трагической странице истории нашей страны — годах сталинских репрессий, сгубивших тысячи творцов.

"Судьба Осипа Мандельштама — один из страшных примеров того, что творила сталинская система с великими поэтами, писателями, художниками, режиссерами, учеными — несть им числа! И об этом необходимо говорить и даже кричать. Особенно сейчас, когда память об этом ужасе у многих уже начинает сглаживаться, когда страх поколений другому поколению уже не передается", — отметил Виктюк.

Режиссер признался, что создал спектакль о судьбе великого поэта, о вечном противостоянии художника и власти и о том, что поистине гениальные произведения неподвластны времени —они останутся в вечности, как и их создатели.