Гергиева номинировали на премию "Грэмми"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российский дирижер Валерий Гергиев номинирован на главную музыкальную награду США Grammy Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Геогиев выдвинут в категории "Лучшая оперная запись" за исполнение произведения Римского-Корсакова "Золотой петушок" оркестром Мариинского театра. Совместно с дирижером на премию номинированы солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова и продюсер Илья Петров.

Ранее стало известно, что на Grammy посмертно номинирован российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Вместе с дирижером Константином Орбеляном он вошел в число номинантов на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь".

Хворостовский умер 22 ноября после продолжительной болезни. Причиной смерти 56-летнего певца стала опухоль головного мозга.