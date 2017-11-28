Гергиева номинировали на премию "Грэмми"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российский дирижер Валерий Гергиев номинирован на главную музыкальную награду США Grammy Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Ранее стало известно, что на Grammy посмертно номинирован российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Вместе с дирижером Константином Орбеляном он вошел в число номинантов на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь".
Хворостовский умер 22 ноября после продолжительной болезни. Причиной смерти 56-летнего певца стала опухоль головного мозга.