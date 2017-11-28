Самый худший фильм: какие картины последних лет разочаровали зрителей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Британское издание о поп-культуре NME опубликовало список худших кинофильмов всех времен, в который попали самые известные неудачные картины Голливуда. Так, в их числе оказались низкобюджетный фантастический фильм "План девять из открытого космоса", драма Пола Верховена "Шоугёлз" и продолжение легендарного мюзикла с Джоном Траволтой — "Бриолин-2". РИА Новости составило аналогичный рейтинг наименее любимых российских лент на основе отзывов пользователей сайта "Кинопоиск" и предлагает выбрать фильм, который разочаровал больше всего.