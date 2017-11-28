Российская победительница "Детского Евровидения" рассказала о пути к победе

Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси, после окончания церемонии награждения

Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси, после окончания церемонии награждения

ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Победительница песенного конкурса "Детское Евровидение", россиянка Полина Богусевич в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказала о пути к победе и своей самой большой мечте.

По словам Полины, ее мама, которая увлекается конным спортом, мечтала, чтобы ее дочь стала наездницей. Какое-то время они даже тренировались вместе – девочка ездила на пони. Однако утренник в детском саду изменил жизнь Полины: дети разучивали песню, и педагог обратил на нее внимание.

"Собственно, именно она подошла к родителям и попросила обратить внимание на мои вокальные способности. После того утренника, можно сказать, и началась моя творческая деятельность", — рассказала Богусевич.

В 2014 году Полина заняла второе место на конкурсе "Новая Волна", после чего ей предложили поступить в Академию популярной музыки Игоря Крутого.

"Я конечно, не раздумывая ответила — да! Это же самая крутая вокальная школа в Москве!" – сказала певица.

Девочка посетовала, что у нее практически нет свободного времени – оно уходит на репетиции и занятия. Редкие минуты досуга она проводит с друзьями. Раньше увлекалась оригами, а теперь полюбила готовить. Особенно, по ее словам, удается шарлотка с яблоками.

Полина рассказала, что неудача на шоу "Голос Дети", который она покинула во втором испытании, стала для нее сильным ударом. Однако в этом была и положительная сторона.

"Сегодня я понимаю, что это был толчок. Все случилось так, как должно было случиться. Возможно, если бы я тогда осталась в проекте, сегодня не держала бы в руках хрустальный микрофон", — уверена юная певица.

Самая большая мечта Полины – побывать в Японии.

"Я просто обожаю эту культуру. Их искусство, творчество, еда, образ этой страны доводят меня до восторга", — поделилась она.

Папа Полины – кореец. Этим она объясняет свою любовь в восточной кухне и культуре.

Богусевич заявила, что сразу после возвращения из Тбилиси домой она хочет встретиться с лучшей подругой, которая не смогла прилететь на конкурс, поделиться с ней своими эмоциями, и, наконец, отдохнуть – после победы на "Детском Евровидении" ей дали небольшой отпуск.

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