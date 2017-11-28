Российская победительница "Детского Евровидения" рассказала о пути к победе

15:5828.11.2017
(обновлено: 16:00 28.11.2017)
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Победительница песенного конкурса "Детское Евровидение", россиянка Полина Богусевич в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказала о пути к победе и своей самой большой мечте.
По словам Полины, ее мама, которая увлекается конным спортом, мечтала, чтобы ее дочь стала наездницей. Какое-то время они даже тренировались вместе – девочка ездила на пони. Однако утренник в детском саду изменил жизнь Полины: дети разучивали песню, и педагог обратил на нее внимание.
"Собственно, именно она подошла к родителям и попросила обратить внимание на мои вокальные способности. После того утренника, можно сказать, и началась моя творческая деятельность", — рассказала Богусевич.
В 2014 году Полина заняла второе место на конкурсе "Новая Волна", после чего ей предложили поступить в Академию популярной музыки Игоря Крутого.
"Я конечно, не раздумывая ответила — да! Это же самая крутая вокальная школа в Москве!" – сказала певица.
Девочка посетовала, что у нее практически нет свободного времени – оно уходит на репетиции и занятия. Редкие минуты досуга она проводит с друзьями. Раньше увлекалась оригами, а теперь полюбила готовить. Особенно, по ее словам, удается шарлотка с яблоками.
Полина рассказала, что неудача на шоу "Голос Дети", который она покинула во втором испытании, стала для нее сильным ударом. Однако в этом была и положительная сторона.
"Сегодня я понимаю, что это был толчок. Все случилось так, как должно было случиться. Возможно, если бы я тогда осталась в проекте, сегодня не держала бы в руках хрустальный микрофон", — уверена юная певица.
Самая большая мечта Полины – побывать в Японии.
"Я просто обожаю эту культуру. Их искусство, творчество, еда, образ этой страны доводят меня до восторга", — поделилась она.
Папа Полины – кореец. Этим она объясняет свою любовь в восточной кухне и культуре.
Богусевич заявила, что сразу после возвращения из Тбилиси домой она хочет встретиться с лучшей подругой, которая не смогла прилететь на конкурс, поделиться с ней своими эмоциями, и, наконец, отдохнуть – после победы на "Детском Евровидении" ей дали небольшой отпуск.
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Пятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.
Россию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.
В Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".
В этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.
Австралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".
До выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".
Полина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
Во время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.
"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.
Кипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.
Сама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.
Грузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".
Голландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".
"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.
Российские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".