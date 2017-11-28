На русских торгах Sotheby's продали картину кисти Фешина за 3,6 млн фунтов

ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Картина Николая Фешина "Портрет Надежды Сапожниковой" была продана во вторник на лондонских торгах Sotheby's за 3,65 миллиона фунтов стерлингов, трансляцию торгов ведет сайт аукционного дома.

Во вторник Sotheby's выставляет на продажу русскую живопись XVIII-XIX веков и образцы советского искусства. Картина Фешина – это главный лот торгов, первоначально его оценили в 1,2-1,8 миллиона фунтов. Помимо этого на торги выставлены работы художницы-авангардистки Александры Экстер из частной европейской коллекции, картины Константина Маковского, Петра Верещагина, Исаака Левитана. Одна из картин Экстер была продана за 240 тысяч фунтов.

​Еще один аукцион пройдет во вторник несколько позже — он называется "Искусство Советского союза", таким образом в Sotheby's хотят отметить годовщину революции 1917 года. "До сих пор очень плохо понятое за пределами самого региона художественное наследие первой социалистической республики мира постепенно завоевывает широкое международное признание благодаря ряду крупных выставок в этом году", — говорится в пресс-релизе дома.

​На торгах будут представлены более 120 лотов авторства 80 художников — от начала XX века до 1991 года, оценочная стоимость работ — от 1 тысячи фунтов до 3,5 миллионов — именно во столько оценивается "Шахтер" Александра Дейнеки. Также будут проданы работы Александра Родченко, Густава Клуциса, Эрика Булатова.