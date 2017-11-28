В театре рассказали о самочувствии Олега Табакова

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Олег Табаков пока остается в больнице, он чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в театре.

По словам его старшего сына, актера госпитализировали с воспалением легких. Хотя ранее другой его сын говорил, что Табаков проходит плановое стоматологическое обследование.

Артист находится в Первой градской больнице. Как там сообщили накануне, его поместили в отделение реанимации.

В Московском театре-студии под руководством Олега Табакова отменили спектакли "Год, когда я не родился" и "Чайка" с участием актера. В театре объяснили это повреждением декораций.

Кроме того, не состоится спектакль "Юбилей ювелира" в МХТ имени Чехова, где Табаков играет главную роль.