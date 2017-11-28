Российский национальный оркестр отправился на гастроли в Европу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский национальный оркестр (РНО) под руководством выдающегося пианиста и дирижера Михаила Плетнева отправился на гастроли в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.

Выступления российского музыкального коллектива пройдут во Франции, Германии и Швейцарии. Гастрольный тур продлится с 28 ноября по 2 декабря, добавили в пресс-службе оркестра.

Гастрольный тур РНО начнется с выступления в Парижской филармонии 28 ноября. В программе — симфоническая поэма "Грустная повесть (Прелюдии к вечности)" Мечислава Карловича, рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова и Симфония №2 Александра Скрябина. Солист — пианист Николай Луганский. Эту же программу услышат меломаны Люцерна в Швейцарии, где концерт состоится 30 ноября, и Женевы, где РНО выступит 2 декабря.

Оркестр также выступит в столице Германии 29 ноября. В концерте, который пройдет на сцене Берлинской филармонии, прозвучит Концерт №1 для фортепиано с оркестром Мориса Равеля. Место за роялем займет Люка Дебарг. Получив всего лишь четвертое место на ХY Международном конкурсе им. Чайковского, музыкант стал настоящим открытием состязания и безоговорочным фаворитом публики и критиков, присудивших ему свой собственный приз.

Дебарг впервые выступил с Российским национальным оркестром под управлением Плетнева в Москве на открытии IХ Большого фестиваля РНО, блистательно исполнив Концерт №1 для фортепиано Равеля. Концерт имел огромный резонанс и был объявлен одним из ярких музыкальных событий года.

Оценить творческий союз молодого талантливого пианиста и прославленного мэтра, а также одного из лучших оркестров мира смогут берлинские слушатели.

В программе вечера также будут исполнены серенада для струнного оркестра Карловича и третья симфония Чайковского.