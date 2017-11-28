Сын Табакова заявил, что у актера воспаление легких

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Актер Олег Табаков госпитализирован в Первую Градскую больницу с воспалением легких, об этом РБК сообщил его старший сын Антон.

"Он (Олег Табаков) находится в Первой градской (больнице). Действительно, у него после обследования (диагностировано) воспаление легких", — заявил Антон Табаков.

Ранее младший сын артиста Павел сообщил Агентству городских новостей "Москва", что Табаков проходит плановое стоматологические обследование.

В понедельник представители Первой градской больницы рассказали РИА Новости, что актер был помещен в шестое отделение реанимации.

Табаков, отвечая на вопрос о госпитализации, сообщил журналистам радиостанции "Говорит Москва", что болен.

В Московской театр-студии под руководством Олега Табакова спектакли "Год, когда я не родился" и "Чайка" с участием актера были отменены. В театре заявили, что представления не состоятся из-за повреждения декораций. Кроме того, отменен спектакль "Юбилей ювелира" в МХТ имени Чехова, где Табаков играет главную роль.