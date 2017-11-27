Олег Табаков заявил, что болен

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков в ответ на просьбу подтвердить информацию о своей госпитализации заявил, что заболел. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Я болен", — сказал актер в ответ на вопрос радиожурналистов. После этого он положил трубку.

Ранее в понедельник в Первой градской больнице сообщил РИА Новости, что Табаков был доставлен в шестое отделение реанимации.

В пресс-службе театра "Табакерка" заявили, что артист проходит плановое стоматологическое обследование в частной клинике. Два спектакля "Табакерки" с участием Табакова — "Год, когда я не родился" и "Чайка" — были отменены. В театре сообщили, что это связано с повреждением декораций.

В МХТ имени Чехова также сообщили об отмене назначенного на 29 ноября спектакля "Юбилей ювелира", в котором Табаков должен был играть главную роль.