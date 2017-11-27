В театре назвали причину госпитализации Олега Табакова

Художественный руководитель-директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков на сборе труппы перед началом нового сезона. Архивное фото

Художественный руководитель-директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков на сборе труппы перед началом нового сезона. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков проходит плановое обследование в частной клинике ОАО "Медицина" в Москве, об этом сказали РИА Новости в пресс-службе театра "Табакерка".

"Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантантами", — сказал собеседник агентства.

"Сегодня он поехал на очередной прием. Но врачи посоветовали ему остаться и пройти плановое обследование", — добавил он.

Ранее в справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что Олег Табаков был госпитализирован в отделение реанимации.