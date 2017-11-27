Олег Табаков попал в больницу

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Директора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в реанимацию, рассказали РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы.

По словам собеседника агентства, Табаков поступил в шестое отделение реанимации.

При этом в пресс-службе театра "Табакерка" заявили РИА Новости, что народный артист проходит плановое обследование в частной клинике.

"Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантами", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Табаков приехал на прием, однако "врачи посоветовали ему остаться" и пройти обследование.

Вчера стало известно, что МХТ имени Чехова отменил показы спектаклей "Год, когда я не родился" и "Чайка", запланированных на 27 и 29 ноября. В постановках играет Табаков. В театре объяснили отмену спектаклей повреждением декораций.