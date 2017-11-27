Кибовский назвал Хворостовского символом всей России

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дмитрий Хворостовский стал символом не только оперного искусства, но и всей России, он останется в сердцах поклонников, ярким, живим, победившим саму смерть человеком, заявил глава департамента культуры Александр Кибовский.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Мы все осиротели, поскольку судьба даровала Дмитрию ярчайший путь удивительного русского таланта, рожденного в недрах нашей родины, и который очень часто, очень щедро блистал здесь, в Москве, на лучших площадках", — сказал Кибовский.

Он подчеркнул, что концерты Хворостовского на Красной площади останутся в памяти всех, кто имел возможность увидеть и услышать их.

"Очень непросто быть не только артистом, который достиг высочайших вершин, но стать символом не только своего вида искусства, но символом всей страны, которую ты воспеваешь в своих произведениях. С одной стороны, это великая честь и великая слава, с другой стороны, огромная ноша от начала до самого конца", — заметил глава департамента.

Кибовский добавил, что Хворостовский всегда останется в памяти людей, как живой, яркий, победивший саму смерть человек.

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