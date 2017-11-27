В Гонконге личные вещи Моне продали почти за 11 миллионов долларов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Серия работ и карандашных эскизов французского художника Клода Моне, а также коллекция его личных вещей, включая очки мастера, проданы в ходе торгов аукционного дома Christie's в Гонконге на общую сумму 85 миллионов гонконгских долларов (10,9 млн долларов США), сообщается на сайте аукциона.

"Это большая честь для Christie's — впервые выставлять на продажу эти недавно найденные предметы. Эта коллекция предлагает взглянуть на жизнь Моне-художника и Моне-коллекционера", — заявил представитель аукционного дома Эдриан Майер.

Очки художника с металлической оправой ушли с молотка за 400 тысяч гонконгских долларов (более 51 тысячи долларов США), что значительно превысило первоначальные оценки аукционного дома (1-2 тысячи долларов США). По данным аукциона, художник, начавший терять зрение из-за обнаруженной у него катаракты, мог носить их в последние годы жизни. Как сообщает агентство Франс Пресс, лот приобрел неназванный покупатель из Азии.

Значительно превзошла ожидания аукционного дома и стоимость, по которой были проданы картины и карандашные рисунки Моне. Так, стоимость написанных маслом пейзажей "Скалы в Ле-пти-Даль" и "Три дерева в Живерни" превысила 4 миллиона долларов каждый.

Помимо этого, на аукционе была продана серия фотографий художника. На одном из снимков, сделанных русско-французским фотохудожником Петром Шумовым, Моне изображен на фоне своей работы "Кувшинки" 1920 года. Фотография ушла с молотка за 5,6 тысячи гонконгских долларов (720 долларов США).

Highlights from our #HongKong autumn auctions open to the public today. View masterpieces from The Loaded Brush exhibition, contemporary Asian art sales, the personal collection of Claude Monet and more: https://t.co/vyOUFbbVNi pic.twitter.com/E3pQOuhELU — Christie's (@ChristiesInc) 24 ноября 2017 г.

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